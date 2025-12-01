Cómo se gestó la millonaria donación de los empresarios en la Teletón

En conversación con EL DÍNAMO, la presidenta de la CPC revivió el trabajo que hicieron para reunir el millonario e histórico monto.

Durante la jornada de cierre de la Teletón siempre se dejan algunos as bajo la manga: donaciones relevantes de empresas o particulares que alimentan el espíritu de la obra y la sensación de que la meta esta cerca.

Y una de ellas fue la de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Al escenario subió su presidenta, Susana Jiménez que anunció la entrega de $ 3 mil millones la causa, a nombre de los empresarios.

A la 1:21 de la mañana, Don Francisco celebró la “donación más grande” a esa hora de la jornada y se escucharon aplausos de un Estadio Nacional repleto.

¿Cómo se gestó la donación de empresarios en Teletón?

En conversación con EL DÍNAMO, la presidenta de la CPC revivió el trabajo que hicieron para reunir el monto.

Asegura que fue un trabajo hormiga que comenzaron hace unos dos meses. El empresario Guillermo Tagle, presidente de la Fundación Teletón fue uno de los artífices entre los privados.

“Fue un trabajo de llamar, reunirse. En muchos casos y válidamente los privados donan por medio de sus empresas, pero logramos convocar a muchas familias que, anónimamente, se sumaron”, relata Jiménez.

Un plus fue que varios gremios asociados a la CPC habían participado de una visita a la Teletón de Valdivia y los primeros meses de 2025, la sede de Santiago.

“Al principio de veía bien lejana la meta (de reunir $3.000 millones), pero esto demuestra la unidad del sector frente a grandes causas”, añade Jiménez.

La presidenta del gremio estuvo acompañada de su par en la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarria

“Siempre la CPC aglutina, año tras año, estas donaciones, y este año nos acompañó. La CChC qué fue muy activa en la campaña de apoyo”, concluyó.

