Príncipe Harry acusó a su hermano William de agredirlo físicamente durante una discusión

5 de Enero de 2023

El duque de Sussex aseguró que enfrentó al príncipe de Gales en una pelea por su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle.

La familia real de Reino Unido enfrenta una nueva tormenta luego que se revelaran pasajes de la autobiografía del príncipe Harry, hijo del rey Carlos III, quien relató una presunta agresión física realizada por su hermano mayor, el príncipe William.

De acuerdo a lo publicado por el diario británico The Guardian, el duque de Sussex dedicó un pasaje del libro “Spare” (“Repuesto”) a narrar un episodio vivido con el actual príncipe de Gales en 2019.

Según Harry, el enfrentamiento surgió a propósito de las críticas que enfrentaba su pareja, la actriz estadounidense Meghan Markle, en una discusión que habría terminado en un áspero enfrentamiento verbal y una agresión.

“Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, relató el hijo menor de la fallecida princesa Diana.

Harry agregó que tras el encontró William se marchó y luego volvió “con cara de arrepentimiento y se disculpó”. También le advirtió que el episodio no debía ser conocido por Meghan.

La división de la familia real

La familia real británica está dividida desde 2020, cuando Harry y Meghan confirmaron su renuncia a la monarquía, con la idea de transformarse en una familia independiente.

El momento más complejo en la relación entre los integrantes de la Casa de Windsor se vivió en 2021, cuando la actriz denunció presuntos gestos racistas por parte de la familia de Harry por su origen afroamericano. A partir de esto, la distancia entre Harry y su hermano William se profundizó.

La pareja reapareció en ceremonias reales en septiembre pasado, durante los funerales de la reina Isabel II. El matrimonio no estuvo en los actos posteriores que dieron inicio al reinado de Carlos III.