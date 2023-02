El cambio de estrategia de Nicolás Zepeda en el Caso Narumi: aprendió francés, refuta a su ex abogado y mira instancias internacionales

21 de Febrero de 2023

El padre del condenado a 28 años de cárcel asegura que están sorprendidos por el alejamiento del jurista que los defendía por el asesinato y desaparición de la joven japonesa en Francia.

La noche del lunes comenzó a circular la noticia y a primera hora de este martes se confirmó. El abogado Antoine Vey renunció a seguir siendo la defensa legal de Nicolás Zepeda en el caso donde fue condenado a 28 años de cárcel por el asesinato y posterior desaparición de la joven japonesa Narumi Kurosaki. Esta noticia sorprendió a los medios, la justicia de Francia y también a la familia del condenado, pues aseguran que nunca estuvo en los planes despedirlo.

Frente a este panorama, el nuevo representante legal de Nicolás Zepeda en el proceso será Renaud Portejoie, un jurista que no es del todo desconocido para el entorno del ingeniero comercial chileno, pues estuvo en una terna anterior cuando se eligió a Vey. Este profesional tiene 48 horas para revisar los expedientes y demostrar la supuesta inocencia de su cliente en la audiencia de apelación, la cual fue fijada para este jueves 23 de febrero.

“Lo primero que quiero comentar es que este caso ha tenido tantas cosas raras. Partimos con un informe que se filtra en la prensa un día antes de la audiencia. Quedamos muy sorprendidos, mi hijo Nicolás estaba muy extrañado y lamentablemente el maestro Vey envió un documento informando del cese de la prestación de servicio”, dijo Humberto Zepeda, padre de Nicolás, condenado en el Caso Narumi.

“Él dijo que fue cesado, pero no es así. Veníamos trabajando en la misma línea de defensa y el jueves tuvimos una comunicación respecto a mi viaje y una testigo. Vey no asistió hoy y puedo decir con mucha propiedad que Nicolás no ha firmado un documento que signifique el cese de la relación que tenía con el abogado”, complementó en CHV.

Las razones que tendría el abogado para dejar a Zepeda

“La respuesta sobre qué pasó la tiene que dar él. Lo que puedo decir es que el maestro Vey me confidenció 15 días antes del juicio que tenía un problema para la entrega de información. El fiscal le entregó muy tarde los antecedentes para que él trabajara y se había visto muy colapsado. Es lo que manejo, pero no sé si fue el motivo”, contó además Humberto Zepeda.

Pero no fue lo único que podría transformarse en una razón para el alejamiento. Vey había recomendado a la familia Zepeda no conversar con la prensa, acuerdo que se había roto en los últimos días, pues el padre quería insistir en que se acusa a una persona inocente.

“Una de las posibilidades es que él no compartía la idea de transmitir información, sobre todo a los medios chilenos. Es probable, pero eso no lo puedo asegurar. Yo hablé porque hay tantas incoherencias y mentiras porque era una situación que se estaba sobrepasando. Hemos sufrido bullying y acoso de periodistas. La familia ha sufrido demasiado, porque se ha trasladado el dolor a una sola familia. A la familia de Narumi le reconocimos que éramos empáticos, que entendíamos lo que pasaba, pero nadie nos ha preguntado a nosotros cómo estábamos, sólo ahora que comencé a hablar”, dijo el padre de Nicolás Zepeda.

En caso de confirmarse la sentencia en el Caso Narumi o aumentarla, la familia no descarta presentar el caso en tribunales internacionales, pues aseguran que Nicolás Zepeda no miente y que es inocente.

“Nicolás no ha cambiado su versión, nunca ha cambiado sus dichos y ahora aparecen dos testigos que dicen lo mismo. Aprendió francés durante el año. El espíritu de lo que él quería decir no era tomado por los traductores. Por eso a Nicolás le decían que era mentiroso y que decía una cosa por otra. Hoy ya puede desarrollar ideas y defenderse en francés. Está tranquilo y muy ansioso porque quiere que se resuelva esta situación grave y desagradable”, cerró.