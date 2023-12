Nicolás Zepeda es declarado culpable por el caso Narumi: los años que deberá pasar tras las rejas

21 de Diciembre de 2023

Fueron cinco horas de espera para conocer la decisión del tribunal de Vesoul.

Compartir

La mañana de este jueves, el Tribunal de Vesoul entregó su veredicto, el jurado declaró culpable a Nicolás Zepeda por la desaparición y muerte de su ex pareja Narumi Kurosaki.

Tras conocer la decisión de la justicia, se anunció que el chileno deberá pasar 28 años tras las rejas, la misma cantidad que recibió anteriormente. Esto se daría porque se consideró la posible premeditación.

La noticia se dio a conocer luego de cinco horas de espera en la duodécima jornada del segundo juicio por el caso. Durante la madrugada de Chile, se dio inicio a la audiencia con la intervención del hombre de 32 años, quien tuvo la oportunidad de dirigirse por última vez al tribunal.

En la instancia, Zepeda reiteró su inocencia y, aunque “estoy muy lejos de ser quien me gustaría ser, pero no soy un asesino“.

“¡No soy un asesino, no maté a Narumi!“, reiteró, quebrándose frente a todos y comenzando a llorar desconsoladamente. En su desesperación, volvió a insistir en que “no sé de qué otra manera decirlo… ¡Yo no la maté!“.

Con el veredicto del Tribunal de Vesoul declarando culpable a Nicolás Zepeda, se pone fin a este caso iniciado en 2016 y que, a la fecha, aún se desconoce el paradero del cuerpo de Narumi.