La hilarante respuesta del cardenal Chomalí sobre sus chances de ser Papa: “No me conoce nadie”

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, será uno de los encargados de votar la elección del nuevo Papa, tras el reciente fallecimiento de Francisco en el Vaticano, dada su condición de cardenal.

Al respecto, el máximo representante de la Iglesia Católica en Chile destacó la figura de Francisco, precisando a Tele13 Radio que “a él no le gustaba el status quo, creía que podemos avanzar mucho más en todos los temas donde se reivindique la dignidad de la persona humana, nunca en la historia de la iglesia puso a una mujer a la cabeza de un dicasterio”.

Para Fernando Chomalí, Francisco “fue un profeta, cuestionó el modelo económico, dijo que estamos convirtiendo el mundo en un verdadero basural, lo cual es cierto, y que quienes más pierden con este sistema que gira en torno al consumo, a la competencia, son los más pobres”.

El arzobispo de Santiago posteriormente presidió una misa en la Catedral Metropolitana en memoria del Papa, donde se le consultó sobre sus chances de suceder a Jorge Bergoglio, respondiendo con hilarante franqueza.

“A ver… tengo más posibilidades que ustedes. De todas maneras”, le expresó a la prensa, causando la risa de sus entrevistadores, para luego aseverar que sus chances eran nulas, ya que fue ungido cardenal hace poco tiempo.

“Lo veo muy difícil. Tengo tres meses de cardenal. La verdad es que no me conoce nadie y lo otro es que yo conozco cardenales que son tremendamente competentes, hombres muy esculpidos por Dios, no voy a dar nombres. Yo no me veo, no tengo el carisma ni la capacidad”, argumentó Fernando Chomalí.