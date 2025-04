Los cardenales que no asistirán al Cónclave para elegir al nuevo Papa

El cardenal de Valencia, España, no asistirá al cónclave

El cardenal arzobispo emérito de Valencia, en España, Antonio Cañizares, y el cardenal de Bosnia y Herzegovina, Vinko Puljić, no asistirán al Cónclave que se celebrará en Roma para elegir al sucesor del Papa Francisco.

Cañizares es uno de los cinco españoles que tiene derecho a voto del total de 135 cardenales que formarán parte de la ceremonia aislada para elegir al nuevo sumo pontífice. El motivo de su ausencia, según informó el Arzobispado de Valencia, es por problemas de salud que acongojan al religioso a sus 79 años.

Es el arzobispo emérito de Valencia desde octubre de 2022, cuando el mismo Papa Francisco aceptó su renuncia y nombró como su sucesor a Enrique Benavent.

Cañizares fue nombrado cardenal en 2006 por el papa Benedicto XVI y ocupó el cargo de vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (ECC) en dos etapas: 2005-2008 y 2017-2020.

Por su parte, el mismo Vinko Puljić explicó su ausencia de la ceremonia en conversación con Večernji List: “Los médicos me han desaconsejado viajar a Roma, y no creo que pueda resistir físicamente. No iré, salvo que el Vaticano me lo solicite expresamente. He aprendido a escuchar a mi cuerpo“.

Los datos en la previa del Cónclave

El Colegio Cardenalicio está formado por 252 cardenales en total y el requisito para poder sufragar en el Cónclave es ser menor de 80 años, lo que deja a 135 electores disponibles. Sin embargo, el Vaticano excluyó del listado al cardenal Angelo Becciu, condenado a cinco años y seis meses de prisión por un caso de irregularidades financieras en el marco de una compra fraudulenta de un edificio en Londres.

Hasta el momento, serán 133 cardenales los que participarán en el Cónclave, considerando también a los que no asistirán. Está previsto que el rito inicie en la primera quincena de mayo.

Las estadísticas de la Santa Sede indican que, de total de cardenales electores, el 80% (108) han sido creados por el Papa Francisco, 22 por Benedicto XVI y cinco por Juan Pablo II.

Desglosados por continentes, casi el 40% de los cardenales electores son europeos (siendo 53). En segundo lugar están los americanos, representando un 27,4% (37 en total, 17 de Sudamérica, 16 de Norteamérica y 4 de Centroamérica), seguidos de los asiáticos con un 17% (23). Finalmente se encuentran los cardenales africanos que representan un 13,3% (18) y los de Oceanía con un 3% (4).