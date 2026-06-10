Radiografía a deudores del CAE: casi la mitad pertenece a quintiles más altos y 27% no terminó la carrera

El número de deudores, a diciembre del año pasado, llega a más de 1,2 millones de personas.

AGENCIA UNO

En medio de la polémica generada por el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República, que incluye embargos y acusaciones de vaciamiento de cuentas bancarias, Acción Educar realizó una radiografía a sus deudores.

Entre sus conclusiones destaca que, a diciembre de 2025, el CAE cuenta con 1.280.904 deudores. De ellos, el 46,4% tiene sus garantías ejecutadas o créditos acelerados, y 25% se encuentra aún en etapa de estudio o gracia.

Además, se deja en claro que casi la mitad de los deudores (46,7%) pertenece a los dos primeros quintiles de ingresos, mientras que los saldos adeudados totales ascienden a casi 14.000 millones de dólares, con una deuda promedio de 9,6 millones de pesos. Más de la mitad debe menos de 7 millones de pesos.

Acción Educar puntualizó que el pago del CAE ha sido sensible a señales políticas, ya que “la elección del expresidente Boric produjo un aumento sin precedentes de 9 puntos porcentuales en la morosidad en un solo trimestre”.

Si sólo se considera el universo de aquellos beneficiarios que se encuentran morosos, estos son en total 693.710. Un 14,4% tiene 3 o más cuotas en mora, mientras que del 85,6% restante ya tienen la garantía ejecutada o se encuentran en proceso de aceleración del crédito. En cuanto al tipo de institución al que asistieron, un 41% cursó sus estudios en un instituto profesional y un 34,4% en una universidad privada no perteneciente al CRUCH.

Al considerar el estado académico de los deudores morosos, se observa que un 27,5% desertó de sus estudios, mientras que el 72,5% logró completar la malla curricular y egresó de la carrera.