“Métele casquillo para que cobre más”: Los chats que complican a la ejecutiva de BancoEstado vinculada al Tren de Aragua

Uno de los antecedentes que forman parte de la investigación corresponde a una serie de chats de WhatsApp, los cuales fueron incorporados a los informes policiales.

Nuevos detalles surgieron en la investigación que mantiene en prisión preventiva a Rossana Blanco, una ejecutiva de BancoEstado que fue formalizada junto a otros integrantes de una organización criminal desarticulada durante la denominada Operación Tokio.

La mujer figura entre los 17 imputados detenidos por su presunta participación en una estructura asociada al Tren de Aragua que operaba principalmente en el sector de Bellavista, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, Blanco desempeñaba funciones relacionadas con la apertura y administración de cuentas bancarias, además de ser investigada por su eventual participación en actividades vinculadas a extorsiones contra comerciantes y locales nocturnos.

La imputada también mantenía una relación sentimental con Joel David Díaz, conocido como “Lermitage”, señalado por los investigadores como uno de los operadores relevantes dentro de esta facción criminal.

Los chats que complican a ejecutiva de BancoEstado vinculada al Tren de Aragua

Uno de los antecedentes que forman parte de la investigación corresponde a una serie de chats de WhatsApp, los cuales fueron incorporados a los informes policiales.

Según los registros analizados por los investigadores, las conversaciones reflejarían coordinaciones relacionadas con conflictos comerciales y cobros exigidos a establecimientos nocturnos. En uno de los diálogos, la mujer habría sugerido gestionar nuevas acciones ante uno de los líderes de la organización para incrementar determinados cobros vinculados a un local comercial.

El 25 de marzo de 2026, Rossana Blanco y Joel Díaz intercambiaron mensajes por WhatsApp relacionados con un conflicto con un local nocturno.

Blanco: Métele casquillo a Yefri para que les cobre más.

Métele casquillo a Yefri para que les cobre más. Díaz: Hay que hacerlo bien, mami. Para que se lea bien y se entienda bien.

Hay que hacerlo bien, mami. Para que se lea bien y se entienda bien. Blanco: Claro. Y te voy a enviar bien todo. Para que convienes. Lee este. Queremos comunicarles que no realizaremos más eventos los días domingo en el local xxx. Ya que a pesar de nuestros esfuerzos por negociar un pago de arrendamiento justo, acorde al mercado y situación país, no fue posible…

Claro. Y te voy a enviar bien todo. Para que convienes. Lee este. Queremos comunicarles que no realizaremos más eventos los días domingo en el local xxx. Ya que a pesar de nuestros esfuerzos por negociar un pago de arrendamiento justo, acorde al mercado y situación país, no fue posible… Blanco: Dile a Yefri. Y dile como consejo que puedo hacer así para que se crea la gran vaina y ver si te ayuda.

Dile a Yefri. Y dile como consejo que puedo hacer así para que se crea la gran vaina y ver si te ayuda. Díaz: Una cagada totalmente. Yo creo que son ellos porque no tienen publicidad de rumba. Y ellos todos los lunes publican su flyer.

Para los investigadores, estos intercambios podrían aportar antecedentes relevantes respecto de la dinámica interna de la agrupación y la comunicación existente entre sus integrantes.