DC calificó de “rasca” amenaza de Rojo Edwards al expresidente Boric por su sueldo vitalicio

Ante la irrupción de Boric por los embargos a deudores del CAE, el senador lo amenazó con apoyar la idea de quitarle el sueldo que recibe en su calidad de expresidente.

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Álvaro Ortiz, reaccionó a la amenaza que le hizo el senador Rojo Edwards (IND) a Gabriel Boric respecto a apoyar la idea de quitarle el sueldo vitalicio que recibe del Estado.

El exrepublicano reaccionó a la irrupción del expresidente en la polémica por los embargos que está realizando la Tesorería General de la República a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Si el expresidente Boric va a actuar como un activista de baja estofa, yo personalmente voy a apoyar la idea de quitarle el sueldo vitalicio que recibe por parte del Senado“, manifestó el senador, sumándose a las críticas.

En esa misma línea, Rojo Edwards le exigió a Gabriel Boric que realice “un mea culpa respecto a lo que ocurrió durante su gobierno“, en alusión a la promesa incumplida de condonar el CAE durante su administración.

Las palabras del senador Edwards fueron calificadas de “rascas” por el timonel DC, quien aprovechó de hacer un llamado a “subir” el debate.

“Ante comentarios tan rascas como el del senador, no vale la pena comentarlos“, sostuvo el diputado Ortiz. “Cuando se acaban los argumentos, se cae en ese tipo de declaraciones. Yo le pediría al senador, como a otros también, que puedan subir -aunque sea un poquito- el debate, aunque les cueste“, agregó.

Respecto a los dichos de Boric, el presidente de la falange afirmó que “tienen sentido cuando vemos una derecha que vota cuadradamente en contra de abrir el secreto bancario“.