“No tengo idea”: senador Kusanovic desconoce investigación por presunta devolución forzada de sueldo de ex asesor

La llamada “cuota Kusanovic” se habría extendido entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, cuando el denunciante se desempeñó como encargado de la oficina parlamentaria de Puerto Natales.

AGENCIA UNO

El senador Alejandro Kusanovic aseveró que no está en conocimiento de la investigación que inició la Fiscalía Regional de Magallanes por la presunta devolución forzada de sueldo, tras la denuncia realizada por un ex asesor a la Unidad de Contraloría del Senado.

Consultado sobre esta situación en el Congreso Nacional, el parlamentario declaró que “no tengo información, por eso no puedo decir nada. No tengo idea y voy a investigar dentro de mi equipo administrativo para ver qué pasó”.

Según detalló radio Biobío, la llamada “cuota Kusanovic” se habría extendido entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, cuando el denunciante se desempeñó como encargado de la oficina parlamentaria de Puerto Natales.

Junto con ello, aseveró que se le ordenó desembolsar de su propio bolsillo los gastos de funcionamiento de la oficina parlamentaria de Alejandro Kusanovic.

En la denuncia, el afectado relata que antes de iniciar sus labores se reunió con el jefe de gabinete del senador Kusanovic, José Víctor Cárcamo Molina, quien le explicó que debía devolver todos los meses 500 mil pesos, además de pagar de su bolsillo los servicios de telefonía, internet, además de comprar artículos de aseo y comida para el inmueble.

El denunciante apuntó que el dinero devuelto se usaría para gastos del legislador, como publicidad y la publicación de una columna de opinión, “dándose a entender que se trataba de gastos legítimos y necesarios para el correcto desempeño de la función parlamentaria en la región“.

El monto se entregó a diversas personas, entre ellas al propio Cárcamo Molina, una mujer que realizaba labores en un diario local y a otro individuo que lo logró determinar su rol; para luego concretar una serie de depósitos bancarios, cuyas boletas adjuntó en la denuncia.

En esta línea, dejó en claro que esta situación no le generó ningún beneficio, por el contrario, se vio “empobrecido durante los cuarenta y seis meses que duró esta situación”, apuntando que solo por entregar $500 mil al equipo de Alejandro Kusanovic, perdió 23 millones de pesos.

Entre las pruebas aportadas están comprobantes bancarios y conversaciones de WhatsApp, donde destaca el último mensaje tras finalizar sus labores: “Te llamé hace unas horas pero estaba apagado, ya está depositado lo solicitado y este es el último depósito. Entiendo que del finiquito me corresponde todo a mí y no debo depositar nada más“.