Un posible ataque a Irán desde Israel genera tensiones nucleares con EEUU: ¿puede quebrarse el vínculo?

Mientras que los ojos del mundo están puestos en la Franja de Gaza en Medio Oriente, Estados Unidos e Israel estiman a Irán como uno de los grandes protagonistas que marca la inestabilidad regional.

En medio de crecientes tensiones, distintos portales estadounidenses aseguran que el Estado judío está preparándose para atacar a Teherán en los próximos días. Y lo haría de forma unilateral, sin en el apoyo del país norteamericano, su principal aliado.

El posible ataque guarda relación con los temores del país presidido por Benjamin Netanyahu ante que la República Islámica y Washington no puedan cerrar un acuerdo con la exigencia de que Irán ponga fin a todo su enriquecimiento nuclear. Por lo mismo, Israel estaría armándose para atacar toda infraestructura nuclear de su vecino regional.

Dichas especulaciones se enmarcan en la resolución presentada durante esta jornada de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la cual dice, por primera vez en 20 años, que Irán no está cumpliendo con sus obligaciones nucleares. De esta manera, exige la entrega sin demora de respuestas sustantivas respecto a violaciones de obligaciones en medidas de no proliferación, destinadas a impedir el desarrollo de armas nucleares.

Sin embargo, el carácter nuclear no es todo lo que rodea al conflicto. “Hablamos de un asunto de incompatibilidad político-religiosa desde hace mucho tiempo. El régimen iraní, dado su carácter chiíta, no reconoce oficialmente la existencia de un Estado israelita“, explica a EL DÍNAMO Francisco Vicencio, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). “También está el apoyo que ha brindado Irán a otros grupos que se oponen directamente a Israel, particularmente tanto Hezbollah como Hamás“.

Estados Unidos y su visión del eventual ataque a Irán

Al mismo tiempo, Estados Unidos se prepara para una sexta ronda de conversaciones con Irán sobre la temática. “Estamos bastante cerca de lograr un acuerdo aceptable. No quiero que (desde Israel) actúen porque creo que eso lo echaría todo a perder“, dijo el presidente Donald Trump durante esta jornada.

El mandatario no temió indicar que el posible ataque de Israel sobre Irán podría desatar un “conflicto masivo” en Medio Oriente. “Me gustaría evitar el conflicto. Irán tendrá que ser un poco más flexible en las negociaciones, es decir, tendrán que darnos cosas que actualmente no están dispuestos a ceder“, agregó.

Según Vicencio, Estados Unidos “tiene una capacidad real” para hacer que Israel desista del ataque. No obstante, “el régimen israelí también ha sido bastante obtuso y no toma necesariamente todas las recomendaciones que formula” el país norteamericano.

Finalmente, el académico de la UAH desestima que la ofensiva directa ocurra: “Es bastante improbable que se pueda realizar sin el apoyo de Estados Unidos, ya que como principal aliado de Israel es quien provee tanto apoyo logístico y apoyo político generalmente para el actuar israelita”.

Asimismo, concluye que, en el caso de que ocurriera, sería “una escalada inédita y con un gran potencial para efectuar daño significativo en la región“.