Israel destruye radar en Irán y afirma que se abstendrá de realizar más ataques tras llamada de Trump

Israel confirmó durante esta jornada que respetará el cese del fuego acordado con Irán y se abstendrá de realizar más ataques.

Sin embargo, aclaró que previamente a la entrada en vigor de la medida realizó una dura ofensiva contra Teherán, destruyendo un radar y causando la muerte de cientos de miembros de las fuerzas de seguridad iraníes y del grupo paramilitar Basij.

“Israel atacó con fuerza en el corazón de Teherán, alcanzó objetivos del régimen y eliminó a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad iraníes“, indicó el país sionista desde la cuenta de X de la Oficina del Primer Ministro. Según la autoridad, la ofensiva comenzó a las 03:00 de la madrugada hora local, cuatro horas antes del inicio del alto el fuego pactado a las 07:00.

Pese a estar a solo horas del cese del fuego, Irán envió un contraataque con misiles hacia territorio israelí, que provocó la muerte de cuatro civiles israelíes en la ciudad de Be’er Sheva. Netanyahu detalló que, una vez iniciado el alto al fuego, Irán lanzó tres misiles: uno a las 7:06 y otros dos a las 10:25. Dichos ataques fueron interceptados o cayeron en zonas despobladas, sin dejar víctimas ni daños relevantes.

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que “Israel no va a atacar a Irán”, la Fuerza Aérea israelí decidió destruir una instalación de radar cercana a Teherán en represalia. No se dio a conocer el tipo de radar ni su localización exacta, no obstante, fuentes de inteligencia sugieren que se podría tratar de un sistema clave en la defensa antiaérea iraní.

Finalmente, Israel decidió abstenerse de realizar ataques adicionales contra Irán luego de una conversación entre el mandatario estadounidense y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

En el diálogo, Trump “expresó su gran aprecio por Israel“, además de dar su plena confianza en mantener la “estabilidad del alto el fuego“, subrayando que, a su opinión, el país presidido por Netanyahu “logró todos sus objetivos para la guerra“.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel confirmó que el espacio aéreo permanecía cerrado debido a nuevos ataques registrados en la zona. En paralelo, el Estado Mayor de Irán negó haber lanzado misiles y acusó a Israel de bombardear su territorio hasta la mañana de esta jornada.