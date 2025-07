Israel y los remanentes de la guerra contra Irán: pide sanciones ante reinicio de trabajos en planta nuclear de Fordow

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, instó durante esta jornada a la comunidad internacional a actuar “con decisión” para detener el programa nuclear de Irán, luego de que Teherán anunciara oficialmente que suspenderá su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el centro de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas

Saar, apuntando directamente a Alemania, Reino Unido y Francia, solicitó que se “restablezcan todas las sanciones contra Irán” a través de su cuenta de X. El ministro Israelí pidió la utilización del Snapback, el mecanismo que permite el restablecimiento automático de las sanciones internacionales contra Irán en el caso de que incumpla sus compromisos nucleares.

Por su parte, funcionarios iraníes han advertido que la activación del snapback podría significar su retiro del tratado de no proliferación nuclear en el que aún se mantienen. Israel, en cambio, no es parte del TNP, a pesar de las fuertes versiones no oficiales que indican que podría poseer armamento nuclear.

“Tras la acción de Israel y Estados Unidos, la comunidad internacional debe actuar ahora con determinación y utilizar todos los medios a su alcance para detener el programa nuclear iraní”, agregó Saar.

Los dichos se enmarcan en las nuevas imágenes satelitales sobre la planta nuclear subterránea de Fordow, que fue seriamente dañada por el ataque aéreo estadounidense. Las fotografías recientes muestran una grúa móvil, excavadoras y bulldozers trabajando en torno a los cráteres dejados por las bombas antibúnker lanzadas desde aviones B-2 Spirit.

The main tunnel to Iranian nuclear facility in Fordow has been reopened and a lot of construction activity is being observed. pic.twitter.com/2rPgY32tOp