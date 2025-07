Incluyó renuncia de ministra: la polémica en Colombia por licitación de pasaportes

La ministra de Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, anunció a través de una carta pública su renuncia al gobierno luego de la discrepancia que sostuvo durante los últimos días con el presidente, Gustavo Petro, a raíz de los contratos para adjudicar la emisión de los pasaportes.

“No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar“, explicó la ahora ex secretaria de Estado a través de una pic.twitter.com/Ew2PVPWKwX — Laura Sarabia (@laurisarabia) July 3, 2025 target="_blank" rel="noreferrer noopener">carta pública, donde no se refirió explícitamente sobre la polémica.

Sarabia, en primera instancia, había anunciado la renovación del contrato con la empresa que actualmente tenía la licitación —Thomas Greg & Son—, con lo cual ampliaba el acuerdo suscrito para los pasaportes por al menos un año más. Sin embargo, la canciller fue públicamente desautorizada por Presidencia, quienes anunciaron la decisión de cambiar la elaboración de documentos por el país de Portugal.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón”, explicó la ministra en el documento compartido por redes sociales por los pasaportes, agradeciendo la “oportunidad histórica” de servir a Colombia.

Asimismo, decidió anunciar su dimisión luego de una “reflexión profunda” y con “la tranquilidad” de haber hecho todo lo que estaba a su alcance por ayudar a su país. De tal manera, le deseó a Petro un “exitoso” fin de mandato —que finaliza en agosto de 2026— y que en ella encontrará “una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos”.

Sarabia había sido designada en cargo a finales de enero de este año sustituyendo a Luis Gilberto Murillo, quien también tuvo diferentes discrepancias con Petro, entre ellos sus públicas disputas sobre la relación que Colombia debía mantener con Venezuela.