La condición de Trump para reunirse con Xi Jinping a final de año: podría sumarse Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, a final de año bajo una única condición: que los dos países lleguen a un acuerdo comercial. La cita, podría además contar con la presencia del líder del Kremlin, Vladimir Putin, según las intenciones del mandatario chino.

“Tenemos muy buenas relaciones con Xi, pero no fui yo quien solicitó la reunión. Él fue quien la solicitó“, aseguró el presidente republicano en diálogo con la cadena estadounidense CNBC. “Lo más probable es que la reunión se lleve a cabo antes de que termine el año, si logramos un acuerdo. Si no hay acuerdo, no iré. ¿Cuál es el sentido de reunirse si no llegamos a un entendimiento?“.

Bajo la opinión de Trump, Washington y Beijing “están muy cerca de alcanzar un acuerdo“, lo que permitiría cumplir con su única condición para reunirse con Xi. El mandatario además aseguró que cuando impuso aranceles del 145% a los productos chinos, Estados Unidos prácticamente “no tenía comercio” con el gigante asiático.

La semana pasada el diario británico The Times publicó que el líder chino podría estar organizando una reunión que además de Trump incluya a Putin, bajo el marco del desfile que se celebra en la Plaza de Tiananmen de Beijing para conmemorar el final de la II Guerra Mundial. De hecho, el mandatario ruso ya anunció que asistirá al evento.

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington está entrando en un período de “cierta estabilidad estratégica” con China, aunque todavía existen puntos de desacuerdo entre ambos países, como puede ser la situación de Taiwán que aún genera tensiones importantes.

“En definitiva, tenemos dos grandes economías, las dos más grandes del mundo. Un conflicto comercial a gran escala entre Estados Unidos y China (…) tendría un enorme impacto en el mundo y luego en nuestra economía y, especialmente, en la economía china”, puntualizó, asegurando además que Washington aún así podría beneficiarse de ello.