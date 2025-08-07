Secciones
El insólito pedido de EEUU en Gaza: solicitó “no eclipsar” a los rehenes con grave crisis humanitaria

“Mientras Hamás exista como grupo armado en Gaza, no habrá paz”, aseguró el secretario de Estado estadounidense.

Patricio Torres
Patricio Torres

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a evitar que la situación en la que se mantienen los rehenes que permanecen secuestrados en la Franja de Gazaquede eclipsada” por la crisis humanitaria que atraviesa el enclave palestino. El funcionario denunció que el asunto de de los cautivos “recibe menos atención” por parte de la comunidad internacional.

“Hay mucha atención a la cuestión humanitaria, y estamos haciendo todo lo posible para ayudar, pero no se presta atención suficiente al hecho de que hay 20 personas que no tienen nada que ver con esto y que siguen secuestradas en los túneles, corriendo el riesgo de morir en cualquier momento”, indicó Rubio en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

Respecto a la crisis humanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó durante esta jornada que 99 personas han muerto por desnutrición en el enclave solamente en este año y que representa, probablemente, una subestimación de la realidad. Una diferencia de cifras importante, que el secretario de Estado decidió ignorar.

Rubio reconoció que para la administración Trump estas dos cuestiones “están relacionadas entre sí“. Además, apuntó a que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) “no puede seguir existiendo“.

Mientras Hamás exista como grupo armado en Gaza, no habrá paz, no habrá un futuro pacífico”, apuntó para apuntar hacia la problemática de los rehenes en vez de la crisis humanitaria. “Porque esto seguirá sucediendo, y no podemos permitir que eso pase”.

Por su parte, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, abordó el tema de la crisis humanitaria y de presunta hambruna en el sector. Según sus palabras, está previsto que la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) “entienda su misión” y opere “tanto de día como de noche” a pesar de las críticas que ha recibido por organizaciones de defensa de derechos humanos.

“El plan inmediato es aumentar las zonas en las que opera y extender los horarios para que se entregue mucha más comida de forma eficiente“, aseguró, también en declaraciones al citado medio.

