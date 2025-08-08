Dónde y cuándo será la esperada reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin para negociar la paz en Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, se reunirán en una fecha próxima para negociar el fin de la guerra en Ucrania, de acuerdo con lo que informó este viernes el mandatario norteamericano a través de su plataforma Truth Social.

De esta forma, el presidente estadounidense puso fin a las especulaciones que circulaban hace semanas en torno a un posible encuentro con su similar ruso, cita que también fue confirmada por el Kremlin.

Por su parte, la cadena CBS News informó que La Casa Blanca intenta persuadir a los líderes europeos para que apoyen “un acuerdo de alto el fuego que cedería a Rusia amplias extensiones de territorio ucraniano“.

Según lo adelantado, el acuerdo permitiría a Rusia mantener el control de Crimea y tomar posesión de toda la región del Donbás.

Dónde y cuándo se reunirán Donald Trump y Vladimir Putin

Al ratificar el encuentro con el presidente ruso, Donald Trump detalló que “la tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska“.

Desde Moscú, en tanto, el asistente presidencial Yuri Ushakov planteó que “Rusia y EE.UU. son vecinos cercanos, con fronteras entre sí. Y parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente sobrevuele el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska“.

Según lo indicado por los medios internacionales, en el encuentro el presidente ruso buscará impedir que la alianza militar de la OTAN siga expandiéndose hacia el este, por los que intentará convencer a Trump de que vote en contra de la adhesión de Ucrania a esa organización internacional.