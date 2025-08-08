La medida secreta de Trump que permite asesinar a líderes de carteles en Latinoamérica, según The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono con la que permite atacar con fuerzas militares a los cárteles en Latinoamérica, como el Tren de Aragua, y a quienes considera sus líderes, como Nicolás Maduro. La medida fue revelada por The New York Times, haciendo hincapié en el carácter militar de la medida.

“La orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles“, asegura el escrito. “La decisión de involucrar al ejército estadounidense en la lucha es el paso más agresivo hasta ahora en la creciente campaña de la administración contra los cárteles”.

Personas familiarizadas con el tema señalaron, bajo condición de anonimato, que los oficiales militares de Estados Unidos están elaborando opciones sobre cómo podrían perseguir a estos grupos. No obstante, por el momento se desconoce qué han señalado los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado sobre la nueva instrucción.

En los últimos días la administración Trump agregó al Cartel de los Soles de Venezuela a una lista de grupos y cárteles terroristas globales, asegurando que está encabezado por Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen de Venezuela a lo largo de Latinoamérica. Además anunció una recompensa de $50 millones de dólares por información que conduzca el arresto del dictador venezolano.

“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país“, declaró en un video la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi.

“Hasta la fecha, la DEA (Administración de Control de Drogas) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi 7 toneladas vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México“, añadió Bondi, asociando al líder venezolano también como cabecilla del Tren de Aragua.