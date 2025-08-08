FOTO – El más largo del mundo: así será el puente de 15,5 mil millones de dólares que se construirá en Italia

La obra, llamada a ser el puente colgante más largo del mundo, genera protestas por su impacto ambiental y posibles infiltraciones mafiosas, pese a que Salvini la califica de “acelerador de desarrollo” para el sur de Italia.

El Comité Interministerial de Planificación Económica y Desarrollo Sostenible de Italia dio la aprobación definitiva al Puente del Estrecho de Mesina de 1,5 mil millones de dólares, informó The Guardian. La decisión puso fin a más de medio siglo de debate sobre la conexión de Sicilia con la península.

“Un día histórico para Italia”, dijo el ministro de Transporte, Matteo Salvini, quien predijo que el enlace cerraría la brecha del ferry en 15 minutos y pondría fin al aislamiento regional.

El puente se extendería casi 3,7 kilómetros, tendría cuatro carriles de autopista junto a una vía férrea de doble vía y se convertiría en el tramo colgante más largo del mundo. Los partidarios dijeron que podría gestionar hasta 6.000 autos por hora y 200 trenes diarios.

“Hoy el puente se convierte en un acelerador de desarrollo”, dijo Salvini, que también ejerce de viceprimer ministro. Además, calculó 120.000 puestos de trabajo al año durante la construcción.

“Será un antes y un después para Italia”, dijo Pietro Salini, director ejecutivo del Grupo Webuild, líder del consorcio Eurolink que incluye a la española Sacyr y la japonesa IHI. Ganó por primera vez la licitación en 2006 antes de que el proyecto fuera cancelado en 2013.

Según el calendario aprobado por CIPESS, las prospecciones arqueológicas y geológicas y las expropiaciones de terrenos podrían comenzar a finales de este verano, con la construcción completa prevista para 2025 y la finalización en 2032, informó The Guardian.

Los ingenieros dijeron que el diseño del puente resistiría el viento y los terremotos comunes en esta zona de Italia donde se encuentran las placas euroasiática y africana.

El puente más largo del mundo… y el más cuestionado

La oposición seguía siendo fuerte. Grupos ecologistas presentaron denuncias ante la Comisión Europea por las amenazas a las aves migratorias y a los ecosistemas locales. Unos 4.000 residentes se enfrentan a expropiaciones en ambas orillas, consignó The Guardian. “Un despilfarro colosal de dinero”, afirmó Angelo Bonelli de la Alianza Verdes e Izquierda.

Los críticos alertaron sobre sobrecostes, peligro sísmico y posible infiltración mafiosa. “Debemos vigilar toda la cadena de suministro para garantizar que sea impermeable a los criminales”, dijo Salvini.

Expertos en crimen organizado dijeron a The New York Times que empresas fantasma podrían intentar desviar fondos.

El Partido Democrático y otros bloques de la oposición instaron a reasignar el presupuesto del puente para modernizar las carreteras y ferrocarriles existentes en Sicilia y Calabria, informó CNN Greece. Más de 600 académicos firmaron una carta abierta cuestionando el intento del gobierno de clasificar el proyecto como infraestructura de seguridad para cumplir los objetivos de gasto en defensa, señaló The Independent.

Desde finales de la década de 1960, gobiernos sucesivos anunciaron, financiaron y luego archivaron versiones anteriores del cruce de Mesina. Salvini insistió en que este plan finalmente “conectará Italia con Italia”, escribió La Stampa.