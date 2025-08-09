VIDEO – Nueva York en alerta tras tiroteo en Times Square: adolescente abre fuego y causa tres heridos

Secciones
Una mujer de 18 años recibió un disparo en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 fueron heridos en las piernas.

Gabriela Romo
Un joven de 17 años efectuó un tiroteo contra tres personas este sábado en Times Square e la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, luego de una pelea. El hecho ocurrió alrededor de la 01:20 de la madrugada, hora local.

Como resultado del tiroteo, una mujer de 18 años recibió un disparo en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 fueron heridos en las piernas.

Según informaron medios locales, las tres personas fueron llevadas al Hospital Bellevue, donde se confirmó que se encontraban fuera de peligro y en condición estable.

En relación con el autor del tiroteo en Nueva York, la policía informó que fue arrestado y se logró incautar el arma utilizada en el ataque.

Tras el tiroteo, se cerraron varios tramos de Broadway y de la Séptima Avenida, y una decena de patrullas policiales se desplegaron en el lugar del tiroteo.

Es importante recordar que a fines de julio, otro tiroteo sacudió a la ciudad cuando un hombre asesinó a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de quitarse la vida. Este hecho fue catalogado como el más letal en Nueva York en los últimos 25 años.

A pesar de que el estado cuenta con leyes estrictas sobre el uso de armas, en Estados Unidos sigue siendo relativamente fácil acceder a ellas.

Este nuevo caso, junto con el reciente tiroteo en Montana que dejó cuatro muertos, ha reavivado el debate sobre la necesidad de implementar controles más estrictos a nivel nacional.

