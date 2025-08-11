“Es el día de la liberación”: Trump anuncia despliegue de Guardia Nacional en Washington

El mandatario celebró la medida como una “acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta jornada que el gobierno federal tomará el control de la policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional. Las iniciativas forman parte de una campaña del mandatario para controlar el crimen y “restablecer el orden público” en la ciudad.

En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario declaró una “Emergencia de Seguridad Pública“, puso a la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia bajo el control de la Fiscal General, Pam Bondi, y además nombró de manera interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como el comisario de policía de la ciudad.

Trump aseguró que la medida es una “acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos“. Además, anunció el despliegue de “la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad” en Washington, una orden que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que ya estaba en marcha.

Medios locales aseguran que el Pentágono alistó a unas 800 tropas de la Guardia Nacional previo al anuncio de esta jornada.

“Es el día de la liberación para Washington D.C.“, destacó el líder republicano, mientras adelantó —sin detallar cómo— que le pondría fin a los campamentos de personas sin hogar y, además, que impondrá mano dura a los “delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital“.

Trump advirtió que esta campaña para “liberar” y “embellecer” a Washington solo será el comienzo de una operación a nivel nacional para “retomar el control” de ciudades estadounidenses que, bajo su criterio, se encuentran amenazadas por la violencia callejera y los inmigrantes indocumentados.

“No vamos a permitir que eso suceda. No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Estamos empezando con fuerza en D.C. y vamos a limpiarla muy rápido, muy rápido, pero esto irá más allá“, cerró.