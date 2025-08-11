“La vida está por encima de cualquier ideología”: el mensaje de Petro por la muerte de Miguel Uribe

“Nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros”, aseguró el mandatario en su escrito.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la muerte del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras luchar un poco más de dos meses por un ataque que sufrió durante un acto de campaña política donde recibió tres disparos. Más allá de las diferencias políticas, al ser de centroderecha, el mandatario dio su “sentido pésame a la familia del senador“.

“La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Posteriormente, hizo un recordatorio de cómo la violencia ha afectado la política colombiana: “Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos, después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos“.

“En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición“, agregó Petro por la muerte de Uribe.

Las causas del ataque contra el candidato, así como el lo que lo rodea, aún se encuentran en investigación. El jefe de Estado aseguró que las autoridades competentes, que son ayudadas por “expertos internacionales”, se “pronunciarán en su momento”.

“Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”, indicó.

“Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más. Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”, puntualizó.