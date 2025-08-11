Miguel Uribe: candidato presidencial colombiano murió a dos meses de ser baleado

El senador opositor al gobierno de Petro sufrió complicaciones en los últimos días y su muerte se confirmó esta madrugada.

Durante la madrugada de este lunes se confirmó la muerte de Miguel Uribe, senador y candidato presidencial colombiano, a dos meses de sufrir un atentado en Bogotá.

Fue el pasado 7 de junio cuando un adolescente disparó a quemarropa contra la figura política, quien terminó perdiendo la vida tras no poder recuperarse de las lesiones que sufrió a raíz de ese hecho.

Uribe estuvo este tiempo internado en la clínica Fundación Santa Fe, donde incluso estuvo en riesgo vital durante un mes. Pese a que había presentado cierta mejoría, recientemente sufrió “un sangrado intracerebral agudo“. Por lo mismo, tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia.

La esposa de Miguel Uribe, Maria Claudia Tarazona, le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram tras confirmar su muerte, donde señaló que “nuestro amor trasciende este plano físico“.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, consignó la mujer.

Por otro lado, agregó: “Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.