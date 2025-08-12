Las cifras que desmienten a Trump sobre la situación de delincuencia en Washington

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de cientos de soldados de la Guardia Nacional en Washington DC, prometiendo “rescatar a la capital de nuestra nación de la delincuencia, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores”; sin embargo, las cifras disponibles no dicen lo mismo.

Los números más evidentes fueron publicados por la Policía Metropolitana de Washington DC (MPDC), los cuales cayeron tras alcanzar su punto máximo en 2023 y en 2024 llegaron a su nivel más bajo en 30 años, según recogió la BBC. Según datos preliminares, durante este 2025 las cifras siguen en descenso.

La delincuencia violenta en general ha descendido un 26% este año en comparación con el mismo punto de 2024, mientras que los robos han visto una baja de un 28%, según el MPDC. Trump y el sindicato de policía de Washington DC cuestionaron fuertemente la veracidad de las cifras de criminalidad del departamento de policía de la ciudad.

Otra de las principales fuentes de estadísticas sobre delincuencia en Estados Unidos la otorga el FBI. Si bien informa de una manera diferente el crimen violento al MPDC, ambos coinciden en que los números van a la baja. Los datos públicos del MPDC exhiben una caída del 35% para 2024, mientras que los datos del FBI mostraban un descenso del 9%.

Las tasas de asesinatos

En su anuncio, Trump afirmó que “los asesinatos en 2023 alcanzaron la tasa más alta que probablemente ha habido” en Washington DC, agregando que los números “sólo se remontan a 25 años atrás”. La Casa Blanca le aseguró al citado medio que los datos habían sido otorgados por el FBI.

Su bien la tasa de homicidios sí se disparó en 2023 hasta situarse en torno a los 40 por cada 100.000 habitantes, la más alta en los últimos 20 años, no es la cifra más alta registrada. En la década de 1990 y a principios de los 2000, el dato fue significativamente superior.

Por su parte, el MPDC asegura que la tasa de homicidios bajó en 2024 y este año ha descendido un 12% en comparación al mismo punto del año anterior.

Es en ese sentido que la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, calificó de “inquietante” y “sin precedentes” la decisión del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar la Guardia Nacional en la capital y federalizar a la Policía local.

Asimismo, aseguró que la ciudad ha “experimentado un enorme descenso de la delincuencia” y que se encontraba “en el nivel más bajo de delitos violentos en 30 años“.