Zelensky ante reunión con Trump: agradece “claro apoyo” de líderes de la UE y advierte de los planes de Rusia

El mandatario ucraniano discutirá con Trump este miércoles la estrategia que adoptará de cara a la cumbre que celebrará con Putin.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, agradeció el “apoyo claro” que ha realizado los países de la Unión Europea a la “independencia” y la “integridad territorial” ucraniana, en la antesala de lo que será su reunión con Donald Trump este miércoles, quien a su vez se reunirá con Vladimir Putin en Alaska este viernes.

En ese sentido, ha destacado que “todos” apoyan la “determinación” del mandatario estadounidense, pero ha insistido en la necesidad de fijar posiciones de antemano “para no permitir que Rusia engañe al mundo una vez más“. Y es que el líder ucraniano asegura que Moscú prepara nuevas ofensivas en contra de su país.

La reunión que celebrará la UE y Zelensky con Trump servirá para alinear objetivos como en temáticas como las reivindicaciones territoriales y las garantías de seguridad del Estado ucraniano. Dicha cumbre se pactó ante el creciente temor de que el acuerdo hubiera sido en detrimento de Kiev, considerando el descontento de Trump con el jefe de Estado ucraniano por haber descartado concesiones de territorios.

Zelensky, que ha quedado fuera de la reunión del viernes, ha intensificado estos últimos días sus contactos para advertir sobre el actuar ruso. “Al contrario, están haciendo movimientos que indican preparativos para nuevas operaciones ofensivas. En estas circunstancias, es importante que la unidad del mundo no se vea amenazada”, indicó a través de un mensaje difundido en su cuenta de X.

“Si Rusia rechaza poner fin a los asesinatos, debe rendir cuentas“, destacó Zelensky. De tal manera, los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea suscribieron a un mensaje —siendo el único país no firmante Hungría— en el que respaldan la iniciativa de paz de Trump. No obstante, al igual que Zelensky, afirman que son los ucranianos quienes tienen “el derecho a elegir su propio destino“, reivindicando las sanciones contra Rusia.