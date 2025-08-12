Rusia crea un catálogo de niños ucranianos para su adopción: son clasificados según su color de ojos y pelo

Las autoridades rusas, en la región ocupada de Luhansk, crearon un catálogo en línea que enlista a casi 300 niños ucranianos que fueron separados forzadamente de sus padres, ofreciéndolos en adopción a través del departamento de Educación. En dicho sitio son clasificados y categorizados, para poder ser buscados según ciertos filtros.

En total son 294 los que fueron incluidos en la página web, donde pueden ser encontrados según su edad, sexo y rasgos físicos, como el color de ojos y pelo. Los usuarios, además, tienen la capacidad de filtrar la búsqueda por la forma de tutela deseada, es decir, como adopción o acogida.

Los menores también son anunciados según aspectos de su carácter, siendo descritos, por ejemplo, como “obedientes” o “tranquilos“. En otros casos se ven frases como “educados y respetuosos con los adultos”, “disciplinados” o que “se puede confiar en ellos para ejecutar tareas”. La base de datos los define además como “huérfanos y niños abandonados sin atención parental“.

Según organizaciones locales, la mayoría de los niños ofrecidos en adopción son ucranianos nacidos en la región de Luhansk, antes de que Rusia la ocupara. Muchos de sus padres fueron asesinados por las autoridades de ocupación o se les expidieron documentos de identidad ruso con el fin de legitimar lo que describen como “secuestro“.

La violencia contra menores no es nada nuevo en el conflicto. Ucrania ha corroborado la deportación de más de 19.500 niños por parte de Rusia hasta la fecha, donde se les investigó su lugar de residencia en la misma Ucrania y su ubicación territorial en Rusia. De ese número total, solo 1.350 han sido devueltos, donde cada devolución ha sido mediada por un tercer Estado, como Qatar o el Vaticano.

No obstante, la cifra real de niños deportados es probablemente mucho mayor. El Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale situó la cifra cerca de los 35.000, mientras que Moscú afirma que la cifra podría ascender a los 700.000.