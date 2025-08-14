El despliegue de EEUU en el mar Caribe por cárteles de droga: la implicancia a la soberanía de países latinoamericanos

La lucha contra el narcotráfico y el paso de drogas al país ha sido prioridad de la política exterior y de seguridad de Donald Trump.

Estados Unidos inició el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe meridional para contrarrestar amenazas provenientes de cárteles de la droga latinoamericanos, según reportó Reuters. La agencia de noticias precisó que el presidente Donald Trump planteó la utilización del ejército para combatir organizaciones de narcotráfico designadas como terroristas globales.

La intensificación de las acciones, que incluyen órdenes al Pentágono de prepara opciones operativas, forma parte central de las políticas de Trump para restringir la migración y reforzar la seguridad fronteriza en el sur de Estados Unidos. En los último meses, la administración ya había desplegado al menos dos buques de guerra para fortalecer el control en la frontera.

La medida, que ya había sido respondida por México, ha sido un llamado de alerta para países latinoamericanos que ven amenazada sus soberanías, tanto en una posible violación del principio de no intervención como en la pérdida de control sobre decisiones de seguridad nacional, afectando incluso a la cohesión regional.

“Este despliegue tiene como objetivo afrontar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región“, clarificó una de las fuentes citadas en anonimato por Reuters ante la medida en el mar Caribe por el tráfico de droga.

A pesar de que la lucha contra el narcotráfico puede ser un interés compartido, la forma en que sea ejecutado el despliegue a lo largo de América Latina influirá en su legitimidad, su impacto político y aceptación pública.

La administración Trump ya había incluido en febrero al Cártel de Sinaloa de México, grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua y otras bandas delictivas en la lista de organizaciones terroristas internacionales, en una medida que reforzó las acciones de control migratorio y persecución de miembros de pandillas.

De tal manera, Estados Unidos ha intensificado la vigilancia aérea sobre cárteles mexicanos para recolectar inteligencia y reforzar su estrategia antidrogas. Trump ha propuesto en el pasado enviar tropas a México, una idea que el gobierno mexicano afirma haber rechazado. La actual operación militar se enmarca en el creciente enfoque de Washington en el narcotráfico como prioridad de su política exterior y de seguridad.