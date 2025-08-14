Desde casas de lujo hasta aviones: los bienes vinculados a Maduro avaluados en US$700 millones que incautó Estados Unidos

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos confiscó bienes, por un valor superior a los 700 millones de dólares, pertenecientes a Nicolás Maduro, a quien calificó como el “cabecilla de una sociedad criminal” en Venezuela. Se trata de una operación que representa la mayor incautación contra el dictador venezolano a la fecha.

En diálogo con la cadena estadounidense Fox News, Bondi detalló que la lista de activos considera “dos jets multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y efectivo“.

“Esto es crimen organizado, no es diferente de la mafia. Y los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones de dólares en total, los cuales ya hemos incautado, pero su régimen de terror continúa”, indicó la fiscal sobre las acciones, que se enmarcan en la lucha de Estados Unidos contra el crimen organizado trasnacional.

Otro de los tópicos abordados en la entrevista fue la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro, la cual fue situada en 50 millones de dólares, “la más alta de la historia“, según Bondi. La medida, anunciada hace una semana, duplicó el pago de 25 millones que previamente ofrecía la misma.

De tal manera, la fiscal subrayó que Maduro “es uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y lo acusó de utilizar algunas organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de los Soles para introducir “drogas letales y violencia” a suelo estadounidense. “A pesar de las grandes incautaciones, esta operación criminal sigue funcionando“, añadió.

Por su parte, el líder del régimen chavista anunció desde Venezuela este martes el inicio de una “ofensiva especial” destinada a reforzar la seguridad en los 24 estados del país y en Caracas, sumando fuerzas civiles, militares y policiales. Además, el plan de Maduro supone la integración de circuitos comunales y la “fusión popular-militar concreta en el terreno”.