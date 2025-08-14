“Tiene frío, miedo”: las precarias condiciones en las que estaría adolescente chileno detenido en Estados Unidos

Benjamín Guerrero, que la semana pasada cumplió 18 años, fue detenido por “abusar” de la Visa Waiver.

Benjamín Guerrero es el nombre del adolescente chileno que fue detenido el pasado 8 de agosto por agentes de inmigración cuando paseaba a su perro en el barrio Reseda de Los Ángeles, California. Según una declaración, el joven de solo 18 años debía abandonar el país en marzo de 2023.

“Benjamín Guerrero Cruz, un inmigrante ilegal de Chile, se quedó en el país más de dos años después de lo permitido por su visa, abusando del Programa de Exención de Visa bajo el cual ingresó a Estados Unidos, que le exigía salir del país el 15 de marzo de 2023“, consignaba el documento.

Tras conocerse la noticia, la familia comenzó una campaña a través de la plataforma GoFundMe, donde acusaron que Benjamín “fue secuestrado en la calle por agentes enmascarados de ICE mientras paseaba a su perro por la mañana temprano. Hace menos de una semana, cumplió 18 años y soñaba con su último año de preparatoria“.

De momento, se desconocía el estado del adolescente chileno detenido en Estados Unidos, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional confirmó a KTLA que Guerrero está detenido. Lo que tampoco se sabía eran las condiciones en las que estaba… hasta ahora.

Su familia detalló que Benjamín estaba “hacinado en una celda con otras 50 personas, sin acceso a higiene básica, abrigo ni alimentación adecuada”.

“Solo tiene agua y, desde que lo detuvieron, no ha tenido acceso a un baño adecuado, solo hay dos retretes para compartir. Tiene frío, miedo y es uno de los más jóvenes del lugar”, agregó la actualización que hizo su familia en GoFundMe.

Se espera que el adolescente dentro de los próximos días sea deportado a Chile, pero aún no existe una fecha exacta.