Para someterse a nuevos exámenes médicos: Jair Bolsonaro dejó prisión domiciliaria temporalmente

El ex mandatario no se dirigió a la prensa a su salida, a raíz de un impedimento por parte de la Justicia brasileña.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria mientras es juzgado por golpismo, abandonó esta jornada la residencia en Brasilia en la que está recluido desde hace dos semanas para someterse a una serie de exámenes médicos en un hospital, acción autorizada por la Corte Suprema.

El líder de ultraderecha, de 70 años, arribó al hospital privado DF Star de la capital brasileña, a eso de las 09:00 hora local (08:00 hora chilena) y solo se limitó a saludar a un grupo de militantes que lo esperaban a la puerta del recinto médico. En dicha instancia tuvo que aclarar que la Justicia le impedía poder entrar en diálogo con ellos. Por la misma razón, no se dirigió a la prensa.

El centro, a través de un comunicado, detalló que Bolsonaro tuvo que salir de prisión domiciliaria y someterse a varios exámenes debido a “un cuadro reciente de fiebre, tos, episodios persistentes de reflujo (…) e hipo“.

Durante abril el ex mandatario fue sometido a una larga cirugía en abril para solucionar una obstrucción intestinal provocada por una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato a la presidencia. Luego de dicha operación tuvo que permanecer internado durante tres semanas para su observación.

El cirujano de Bolsonaro, Claudio Birolini, dio a conocer que los procedimientos arrojaron resultados positivos más allá de las complicaciones: “Aparentemente todo está en orden(…) pero él persiste con este cuadro de esofagitis y algún grado de reflujo“.

“El hecho de que él esté en casa ahora perjudica un poco la actividad física, así que le estamos sugiriendo que intensifique un poco los ejercicios (de) musculación, etcétera. Porque él no puede caminar, no puede hacer nada en ese sentido”, añadió Birolini.

Bolsonaro se encuentra en régimen de prisión domiciliaria desde el 4 de agosto por no haber respetado las medidas cautelares impuestas en el marco del juicio en el que la Fiscalía le acusa de liderar un golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Su salida provisional de la prisión domiciliaria se produjo un día después de que la Corte Suprema de Brasil anunciara que la fase final del juicio que se le sigue por golpismo iniciará el próximo 2 de septiembre.