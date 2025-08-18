Las condiciones de Putin para detener la guerra en Ucrania: Estados Unidos responde positivamente

El reclamo de territorios, así como la inclusión de Ucrania en la OTAN, son los temas de discusión que propone Putin.

La presión vuelve a estar del lado de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió a la carga con su plan para alcanzar un acuerdo de paz en la guerra bajo ciertas condiciones. Ad portas de la reunión entre el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky, el primero parece ser receptivo al plan ruso.

Principalmente, Putin reclama el control de la región de Donbás (las provincias de Donetsk y Lugansk), en el este de Ucrania, a cambio de frenar la línea del frente, tal y como está en Jersón y Zaporiyia. A estas demandas se suma también la exigencia de que a Ucrania no se le permita el ingreso a la OTAN.

Trump trasladó este mensaje tanto a los socios europeos como al propio Zelensky, en una llamada posterior a la cita del pasado viernes de Alaska. Los reclamos del líder del Kremlin son los mismos que le había presentado al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Actualmente, Rusia mantiene ocupado cerca de un 20% de su país vecino en total.

Según fuentes del diario Financial Times, alguno de los asistentes de las conversaciones mantenidas en la cumbre de Alaska concluyeron que el magnate se mostró a favor del planteamiento de Putin sobre la cesión de territorio de Ucrania para poner fin a la guerra de manera definitiva.

Por su parte, los países europeos rechazan las peticiones del Kremlin, pues, junto a Ucrania, piden un alto el fuego sin condiciones en el que las actuales líneas del frente no son más que un marco de referencia para negociar. Por lo mismo, los líderes de la UE hicieron referencia explícita en su comunicado de respuesta que Kiev “debe contar con garantías de seguridad sólidas para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial”.

El líder ruso se mantiene firme en el bloqueo definitivo de Ucrania en la OTAN y desmembramiento de Ucrania como país independiente y democrático. Una drástica limitación del suministro de armamento occidental a la nación ocupada también figura en sus planes.

De hecho, en su intervención junto a Trump, Putin se dio un momento para advertir a Europa: “Esperemos que Kiev y las capitales europeas (…) no intenten alterar los progresos que están emergiendo“.