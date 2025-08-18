Reunión de Trump y Zelensky en Washington: qué se sabe de la cumbre que definirá el futuro de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este lunes una reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, a solo tres días de la cumbre que sostuvo con el mandatario ruso, Vladimir Putin. El diálogo celebrado en Alaska el pasado viernes se cerró sin un acuerdo de alto al fuego ni nuevas sanciones.

A diferencia de la cita previa de Trump y Zelensky en el Despacho Oval que se llevó a cabo en febrero, la cual terminó con gritos y en la expulsión del segundo de la Casa Blanca, en esta oportunidad el jefe de Estado ucraniano estará acompañado por diversos líderes europeos que también estarán presentes en Washington.

Entre las figuras políticas que dirán presente en la capital estadounidense están el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

A las 13:00 horas se tiene previsto que ocurra el saludo oficial entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, para que luego sostengan una reunión bilateral. Posteriormente, los dirigentes del Viejo Continente se unirán a ambos mandatarios. En ese sentido, se espera que el líder republicano sea acompañado vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros asesores.

Según Witkoff, la cumbre servirá como una instancia para forjar un acuerdo de garantías de seguridad para Ucrania. Asimismo, un funcionario de la Casa Blanca comentó a The Washigton Post que dentro de la administración Trump esperan poder realizar también una reunión trilateral con Putin y Zelensky a finales de esta misma semana.

“El presidente Zelensky de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, o puede seguir luchando“, aseguró Trump a través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, en una de sus últimas referencias al crucial diálogo que mantendrán hoy.