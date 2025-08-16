Tras reunión de Trump y Putin: Zelensky anuncia que viajará a Washington a inicios de semana

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este sábado que el lunes viajará a Washington para mantener una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual se centrará en “el fin de los asesinatos y de la guerra“. La medida se dio a conocer solo horas después de la reunión que celebró el norteamericano con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

La decisión fue adoptada por ambos mandatarios luego de sostener una llamada telefónica que duró aproximadamente una hora y media, donde discutieron los “puntos principales” del encuentro realizado en Alaska.

“El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación“, escribió Zelensky en un comunicado publicado en su cuenta de X.

El mandatario ucraniano definió como “larga y sustantiva” la conversación que tuvo con Trump, la que comenzó de manera bilateral y luego incluyó a líderes europeos. “Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos“, agregó el jefe de Estado ucraniano.

De hecho, horas después, mantuvo otra charla con los líderes europeos donde establecieron ciertas condiciones: “Las matanzas deben cesar cuanto antes, el fuego debe cesar tanto en el campo de batalla como en el cielo, así como contra nuestra infraestructura portuaria. Todos los prisioneros de guerra y civiles ucranianos deben ser liberados, y los niños secuestrados por Rusia deben ser devueltos. Miles de nuestros ciudadanos permanecen en cautiverio; todos deben ser devueltos a casa”.

De la misma manera, la reunión en Washington de Trump y Zelensky se llevará a cabo solo tres días después de la que mantuvo el republicano con Putin, la que concluyó sin avances concretos hacia un alto el fuego en la invasión rusa, la que inició en febrero de 2022. Asimismo, sin tener una fecha clara, se abrió la opción a que Moscú sea escenario de una nueva cita entre el líder del Kremlin y Trump.