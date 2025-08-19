Las conclusiones tras cumbre de Washington: Trump acusa que Putin podría no querer llegar a acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta jornada que esperaba que su homólogo Vladimir Putin avanzara para poner fin a la guerra en Ucrania luego de las cumbres de Alaska y Washington. Sin embargo, admitió que el líder del Kremlin podría no querer llegar a un acuerdo en absoluto, lo que crearía una “situación difícil” para Putin.

En entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Trump aseguró que esperaba que el plan de acción de Putin se aclarara en las próximas semanas, descartando una vez más la presencia de tropas estadounidenses en Ucrania. En ese sentido, no especificó las garantías de seguridad que, según había indicado previamente, Washington podría ofrecer a Kiev ante un acuerdo posbélico.

“Para ser honesto, no creo que sea un problema (llegar a un acuerdo de paz). Creo que Putin está cansado. Creo que todos están cansados, pero nunca se sabe”, indicó el líder republicano. “Vamos a saber más sobre el presidente Putin en las próximas semanas… Es posible que no quiera llegar a un acuerdo“.

Ucrania y sus aliados europeos se han mostrado optimistas ante las promesas sobre garantías de seguridad que hizo Trump en la cumbre de Washington de este lunes para para buscar un fin definitivo a la guerra, no obstante enfrentan muchas preguntas sin respuesta, entre ellas, qué tan dispuestos están Rusia y Putin a cooperar.

“Las partes deben recibir, pero también ceder”

En diálogo con el mismo medio citado anteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que tanto Rusia como Ucrania deben estar dispuestos a hacer concesiones si quieren alcanzar la paz, incluso si no aquello no resulta equitativo para alguna de las partes.

“Quizás no sea justo, pero es lo que se necesita para poner fin a una guerra”, aseguró Rubio. “En cualquier negociación para poner fin a una guerra o a cualquier conflicto, las partes deben recibir, pero también ceder“.

“La definición de esas líneas dependerá de Putin, Zelensky, quienes decidirán con qué pueden convivir. Estaremos presentes para facilitarlo y hacerlo posible, y para asegurarnos de que ambas partes dialoguen“, concluyó el secretario de Estado.

Durante la cumbre en la Casa Blanca se definió que Washington coordinará las garantías de seguridad, mientras que la Unión Europea proporcionará la financiación. En ese sentido y según difundió el Financial Times, el paquete incluirá la adquisición de armas estadounidenses por valor de 100.000 millones de dólares, pagados por Europa.