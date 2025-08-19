Macron llama “depredador” y “ogro” a Putin: advirtió a sus aliados sobre la amenaza que representa para Europa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se fue en picada contra su homólogo ruso Vladimir Putin, advirtiendo a sus aliados europeos sobre los riesgos de confiar en él, calificándolo como “un depredador, un ogro ante nuestras puertas y una fuerza desestabilizadora“. La frase se da en medio de un clima de alta tensión por alcanzar un acuerdo de paz en la guerra en Ucrania.

En una entrevista con la cadena de televisión francesa LCI, Macron denunció el historial de políticas y acciones internacionales que ha llevado a cabo el Kremlin: “Putin rara vez ha cumplido sus compromisos. Ha sido una fuerza desestabilizadora constante y ha tratado de redefinir fronteras para incrementar su poder“.

Para el mandatario galo, la postura agresiva de Rusia se debe a los intereses de supervivencia por parte del líder ruso. “Incluso para su propia supervivencia, él necesita seguir alimentándose. Por eso es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas“, aseguró Macron de Putin. Si bien aseguró que no prevé un ataque por lo pronto contra Francia, sí cree que la amenaza a la seguridad europea es real y no debe subestimarse.

Macron se pronunció tras la cumbre celebrada en Washington en la que participaron el presidente estadounidense Donald Trump, su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky y los líderes de las principales naciones europeas. La cita dispuso de la posibilidad de gestionar un cara a cara directo entre Zelensky y Putin, lo que podría dar un vuelco importante a la guerra en curso.

El escepticismo de Macron sobre una solución cercana en el conflicto de Ucrania no es una novedad. En diálogo con NBC News, el dirigente francés subrayó: “Cuando miro la situación y los hechos, no veo que el presidente Putin quiera la paz ahora, pero quizá soy demasiado pesimista“.

Más allá de la escalada verbal, la diplomacia europea busca reforzar su coordinación. Este martes, Macron y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, copresiden una conferencia virtual de la Coalición de Voluntarios, plataforma compuesta por aliados clave de Ucrania. La reunión telemática tiene como objetivo evaluar los resultados de las discusiones del lunes en Washington y avanzar en labores para definir garantías de seguridad para Kiev.