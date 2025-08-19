ONU registra cifra récord de muertes de trabajadores humanitarios en 2024: la mayoría ocurrieron en Gaza

El anuncio de las cifras se da en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó este martes que 383 trabajadores humanitarios murieron a lo largo de 2024 a causa de conflictos armados registrados en todo el mundo. La cifra se trata de un récord negativo concentrado en la Franja de Gaza, donde se registraron alrededor de 180 decesos, casi la mitad del total de fallecidos.

Bajo el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la ONU alertó a través de un comunicado que otros 308 de estos trabajadores resultaron heridos el año pasado, mientras que 125 figuran como secuestrados y 45 como detenidos.

La RAE define a un trabajador humanitario como aquel “que tiene como finalidad aliviar los efectos que causan la guerra u otras calamidades en las personas que las padecen“. Además de guerras otros eventos en los que ayudan a cubrir son desastres naturales, epidemias, hambrunas o crisis de refugiados.

La mayor parte de estos trabajadores “fueron atacados en acto de servicio o en sus hogares”, asegura el texto, reflejando un aumento del 31% de estas muertes en comparación a las cifras de 2023, año en que se constataron 293 fallecidos.

“Un solo ataque contra un trabajador humanitario es un ataque contra todos nosotros y contra las personas a las que servimos“, indicó el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher. “Los ataques de esta magnitud, sin ninguna rendición de cuentas, son una vergonzosa muestra de la inacción y la apatía internacionales”.

Asimismo, Fletcher exigió “que quienes ostentan poder e influencia actúen en defensa de la humanidad, protejan a los civiles y al personal humanitario y exijan responsabilidades a los responsables”. Los datos de la ONU muestran que el uso de violencia contra trabajadores humanitarios aumentó en 21 países a lo largo de 2024, en comparación al año anterior.

Según la última información ofrecida por la Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWSD, por sus siglas en inglés), desde el año 2000 se han registrado más de 8.500 ataques graves contra este tipo de trabajadores.