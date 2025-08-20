Ante inminente control de Gaza: Israel llama a filas a 60.000 reservistas

Al mismo tiempo, autoridades israelíes aprobaron el plan de asentamiento en Cisjordania, con el que dividirían un Estado Palestino.

La ejecución del plan de Israel para tomar por completo Gaza comienza a tomar forma, luego de que la cúpula militar, en la que se encuentra el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, aprobar el llamado a 60.000 reservistas que deberán alistarse el próximo 2 de septiembre para llevar a cabo la maniobra.

De la misma manera, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este miércoles la aprobación del plan militar para tomar por la fuerza el mayor municipio de los Territorios Palestinos Ocupados, en el que se encuentran cerca de un millón de personas. Con ello, según varios líderes políticos de Israel, lograrían desmantelar la milicia palestina Hamás.

Según estiman autoridades de Israel, el número total de soldados reservistas movilizados para la operación en Gaza, que se extendería hasta 2026, alcanzarán los 130.000.

El proyecto aprobado por el ministro de Defensa aún necesita la autorización del gabinete de seguridad, que fue el que exigió al Ejército la elaboración de un plan concreto. Katz, que es parte del dicho órgano, dio por sentado que la ofensiva se llevará a cabo: “Una vez la operación se haya completado, Gaza tendrá otro rostro y ya no tendrá el aspecto que tenía en el pasado“.

La iniciativa sigue a pasos agigantados sus planes a pesar de que Hamás aceptó el lunes una propuesta de tregua para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Con los mandatarios israelíes trabajando en planes opuestos a los de un alto el fuego, las perspectivas de una respuesta positiva comienzan a enfriarse.

Proyecto para dividir un Estado de Palestina también es aprobado

Katz, junto con mencionar el plan de ocupación de la Ciudad de Gaza, anunció también el visto bueno definitivo al controvertido plan de asentamientos en Cisjordania, con el que dividirían el territorio que, en teoría, sería definido como un Estado palestino.

La iniciativa considera la construcción de 3.400 viviendas —que abarca unos 12 kilómetros cuadrados— y la separación de Jerusalén Este, eliminando así el “engaño” de la solución de dos Estados, en palabras del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, uno de sus principales impulsores.

“El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con lemas, sino con hechos. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es otro clavo en el ataúd de esta peligrosa idea”, aseguró Smotrich.

Con el proyecto, romperían la conexión existente entre el mencionado sector de Jerusalén y el asentamiento de Maale Adumim, dividiendo Cisjordania en dos: al norte y al sur. De tal manera, la creación de un Estado palestino conectado sería casi imposible, lo que ha sido criticado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.