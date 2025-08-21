Los detalles del acuerdo entre UE y Estados Unidos para aplicar aranceles generales del 15% a exportaciones

Importantes productos europeos como vinos y bebidas destiladas quedaron fuera del acuerdo a la espera de negociaciones futuras.

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos formalizaron este jueves un acuerdo para aplicar aranceles generales del 15% a las exportaciones entre ambos bloques, que afectará a mercados clave como el farmacéutico, los semiconductores y la automoción. La medida deja por escrito el compromiso político alcanzado en Escocia entre la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Se trata de un acuerdo estratégico muy importante. Lo respaldamos plenamente y nos comprometemos a cumplirlo. Permítanme decirlo claramente: la alternativa, una guerra comercial con aranceles altísimos y una escalada política, no beneficia a nadie“, indicó el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, presentando un comunicado con los detalles del tratado.

Los automóviles y componentes europeos, que enfrentaban a aranceles del 27,5%, quedarán bajo el nuevo techo del 15%, aunque esta reducción se encuentra condicionada a que la UE abra su mercado a productos agrícolas de Estados Unidos. Washington, por su parte, se compromete a no aplicar tarifas superiores al 15% a productos como medicamentos, semiconductores y madera.

Además, desde septiembre se aplicarán aranceles reducidos del 2,5% a ciertos recursos naturales, aeronaves, medicamentos genéricos e insumos químicos.

Del acuerdo quedaron fuera productos como el vino y las bebidas destiladas europeas, a la espera de nuevas rondas de negociación que podrían incluirlas. También se prevé cooperación para generar un sistema de cuotas para el comercio de acero y aluminio.

Uno de los puntos más polémicos y de mayor debate ha sido el compromiso europeo de adquirir energía estadounidense por 750.000 millones de dólares, además de 600.000 millones en inversiones. Sin embargo, el escrito presentado solo habla de “intenciones” y “expectativas” respecto a este ítem.

De tal manera, el acuerdo evita la entrada en vigor de aranceles del 30% que Trump había anunciado para el 1 de agosto en caso de no conseguir un pacto que le beneficiara a su país.