Nuevos antecedentes de joven chileno detenido en Estados Unidos: estuvo una semana sin poder asearse

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, un joven estudiante chileno de 18 años que llegó a Estados Unidos en 2023, permanece detenido en la Adelanto Detention Facility, ubicada a las afueras de Victorville, California. A poco tiempo de iniciar su último año en la Reseda Charter High School, una maestra del recinto, Lizette Becerra, pudo comunicarse con él y dio nuevos antecedentes de su situación.

Según su relato con el medio estadounidense Newsweek, durante los primeros siete días de cautiverio Guerrero no pudo cambiar su vestimenta ni asearse. Vestía solamente unas bermudas de pijama y sandalias cuando fue privado de su libertad, una situación que se prolongó durante una semana completa.

La docente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles aseguró también que el joven chileno detenido en Estados Unidos no podía cepillarse los dientes ni acceder a una ducha. Asimismo, vio alterado su sueño al ser obligado a dormir al lado de un inodoro, teniendo que levantarse cada vez que otros internos necesitaban usarlo.

Recién al sábado siguiente las autoridades finalmente le permitieron a Guerrero bañarse y obtener ropa limpia. El joven, en la conversación con la maestra, aseguró además que experimentó una importante pérdida de peso durante dicho período de tiempo.

El citado medio indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió a sus solicitudes de comentarios sobre el caso.

La detención se llevó a cabo aproximadamente hace dos semanas atrás, según la información narrada por la maestra, que visitó al nacional en el centro de detención. Desde que fue arrestado, Guerrero ha sido trasladado a diferentes instalaciones en el área de Los Ángeles antes de su actual confinamiento en Adelanto.

De tal manera, la comunidad escolar y local ha mostrado solidaridad y apoyo, recaudando fondos para la defensa legal del joven de 18 años, así como también para su madre y hermanos, donde casi se han alcanzado los 57.000 dólares.