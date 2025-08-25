Alcalde de Cali revela amenazas de muerte de las disidencias de las FARC: “No puede haber cabida al terrorismo”

El llamado se da en el marco del ataque perpetrado en la ciudad contra una base militar.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, denunció la existencia de un plan para atentar contra su vida, atribuido a la Columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias ‘Iván Mordisco.

La alerta se produce después de un ataque perpetrado por esa estructura armada el pasado jueves contra una base militar en la ciudad, que dejó un saldo de seis personas muertas y cerca de 80 heridas.

“Esta amenaza la conocemos desde hace varias semanas. Los mismos terroristas que quieren asesinar al alcalde buscan seguir asesinado caleños“, indicó en diálogo con la emisora colombiana Caracol Radio. Asimismo, afirmó que se mantiene “firme” para garantizar la seguridad en el municipio.

“Seguiré insistiendo ante el gobierno nacional para que nos envíen a la mayor brevedad los soldados y los policías que estamos pidiendo“, añadió Eder.

En ese sentido, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de la fuerza de élite del Ejército en Cali, “de acuerdo con lo coordinado en el consejo de seguridad junto a (su) alcalde”, que tuvo lugar el pasado jueves.

En su cuenta de X, el ministro destacó que “estos comandos fueron la punta de lanza para neutralizar y expulsar la amenaza narcocriminal del cartel Carlos Patiño en El Plateado, Argelia (Cauca) en octubre de 2024″.

El alcalde de Cali agradeció la medida a Sánchez, con un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que “es fundamental que la fuerza pública entre con contundencia para recuperar la zona rural del sur del Valle y Norte del Cauca” de las disidencias de las FARC. Asimismo, hizo un último hincapié en que “no puede haber cabida alguna para el terrorismo“.

Sánchez por su lado señaló en una rueda de prensa que en noviembre llegarán 1.089 agentes de Policía al departamento de Antioquia, donde se investiga el derribo de un helicóptero de la Policía colombiana especializado en la lucha antidroga en Amalfi, un hecho atribuido al Frente 36 del EMC de las FARC y en el que murieron 13 agentes.