18 muertos dejan dos atentados en Colombia: derribaron un helicóptero y atacaron base aérea

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, repudió los atentados y dijo que profundizará las medidas contra el narcotráfico.

Un total de 18 muertos -12 policías y seis civiles- dejaron dos atentados perpetrados en las últimas horas en distintos municipios de Colombia.

En el primer hecho, presuntos integrantes de la guerrilla emplearon un dron para derribar un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos en Antioquía, lo que dejó un saldo de 12 policías muertos y otros cuatro heridos de diversa consideración.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la región, la aeronave prestaba cobertura a las unidades policiales que se encontraban erradicando los cultivos de coca en la zona.

Horas más tarde, un camión cargado con explosivos estalló frente a la Base Aérea Marcos Fide Suárez, en Cali, provocando la muerte de seis civiles y dejando otros 70 heridos.

Según los reportes de la prensa que llegó al lugar, el atentado explosivo no provocó daños en el recinto militar y uno de los sujetos involucrados en el ataque fue detenido por personas que transitaban por el sector.

Quiénes serían los responsables de los atentados que dejaron 18 muertos en Colombia

En el caso de atentado contra el helicóptero, los medios colombianos indicaron que fuentes de inteligencia responsabilizan al Frente 36 de las Farc-Ep.

Revelaron que los terroristas primero atacaron a los agentes policiales que eliminaban cultivos de coca y, luego de que se solicitara apoyo aéreo, emplearon un dron para derribar el helicóptero.

Respecto del ataque en la ciudad de Cali, la prensa de ese país dijo que todo hace pensar que lo perpetró la columna Jaime Martínez, una de las disidencias surgidas tras la desmovilización de las FARC.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro repudió los atentados y calificó lo ocurrido como “un día de muerte”. A la vez, aseveró que profundizará “medidas por decreto para eliminar la producción de cocaína y la dificultad de exportarla desde el litoral Pacífico“.