Qué es el Cartel de los Soles: la organización declarada como terrorista por EEUU y países latinoamericanos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, es acusado de liderar el cartel que opera desde finales de los 90′.

Según trascendió esta jornada, el gobierno de Paraguay declarará en las próximas horas al Cartel de los Soles como organización terrorista, siguiendo los mismos pasos de hace algunos días de Ecuador y un tiempo antes, Estados Unidos. El grupo de crimen organizado es acusado de ser liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Se trata de una organización criminal no lineal que opera en América Latina desde la década de 1990 y que estaría, aparentemente, conformada por sectores corruptos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tanto de alto como de bajo rango. De hecho, recibe su nombre debido a la insignia que llevan colgada en sus trajes los generales venezolanos.

El Cartel de los Soles no cuenta con un líder único y funciona con células encargadas de distintos procesos, lo que la hacen difícil de rastrear y eliminar.

Entre los hechos documentados más destacados que se les atribuyen, sobresalen incautaciones de aviones cargados con drogas, retenidos por aduanas extranjeras en 2011, así como señalamientos contra figuras como el ex jefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal, quien en 2008 fue acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de proporcionar “asistencia material a las actividades de tráfico de narcóticos de los insurgentes de las FARC de Colombia”.

Una de las acusaciones más importantes por parte de Estados Unidos ocurrió en marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia imputó a Maduro y a varios miembros de la cúpula chavista por “cargos de narcoterrorismo”.

Según el órgano, el mandatario y el resto de los acusados “abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela -incluidas partes del Ejército, el aparato de inteligencia, el Legislativo y la rama judicial- para favorecer la importación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos“.

Con estos antecedentes, el país presidido por Donald Trump envió el lunes tres destructores de la Marina y unos 4.000 militares al mar territorial de Venezuela, con el objetivo de contener el actuar del cartel.