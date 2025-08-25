Caso Epstein: revelan que Ghislaine Maxwell fue invitada a evento de los Clinton en 2013 pese a acusaciones en su contra

La pareja de Jeffrey Epstein ya había sido acusada de reclutar menores de edad, por lo su presencia en ese entonces llamó la atención de todos.

Años después de ser acusada públicamente en demandas civiles y ante la prensa de ayudar a Jeffrey Epstein a manipular y abusar sexualmente de menores, Ghislaine Maxwell fue invitada de honor en la prestigiosa conferencia de la Iniciativa Global Clinton (CGI, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2013, según reportó CNN.

Información no divulgada previamente incluye a la mujer entre los recomendados para tener acceso gratuito a la conferencia sobre conservación de océanos, en una lista que, según una fuente consultada por el citado medio, indica que su acceso fue recomendado personalmente por Bill o Hillary Clinton.

Maxwell fue homenajeada en la conferencia, poniéndose de pie y recibiendo fuertes aplausos. En dicha instancia, se encontraba representando al desaparecido Proyecto TerraMar, una organización sin fines de lucro fundada en 2012. Asimismo, fue reconocida junto a otros líderes del Compromiso con la Acción.

Cuando la pareja de Epstein fue parte de aquella ceremonia en 2013, las acusaciones de que había reclutado menores de edad para el magnate, e incluso había participado en sus abusos, ya habían sido cubiertas por los principales medios de comunicación británicos y estadounidenses, lo que había instado al personal de Clinton a prohibirle la entrada a eventos oficiales en 2011.

Dicha situación hizo que su reconocimiento público en CGI dos años después fuera aún más llamativo. De hecho, ser nombrada socia del programa Compromiso con la Acción en la institución era considerado como una afiliación prestigiosa, otorgándole credibilidad pública a Maxwell y a su organización.

“Se trata de alguien que trabaja en la conservación de los océanos y que asistió a una conferencia benéfica hace 12 años, junto con miles de personas más, y nada más. Como hemos dicho constantemente, los Clinton no saben nada de los terribles crímenes de Jeffrey Epstein“, justificó un vocero del ex presidente Bill Clinton al medio antes mencionado.