Petro recuerda a Chile en polémica con EE.UU. por Cartel de los Soles: “Pudieron sentenciar a Pinochet, pero les resultó aliado”

La polémica se lleva a cabo mientras Estados Unidos envía más fuerza naval hacia el sur del mar Caribe, incluyendo un submarino nuclear.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó un nuevo fuerte cambio de palabras con Estados Unidos, luego de que negara públicamente la existencia del Cartel de los Soles, una presunta red de militares venezolanos vinculados al narcotráfico. El mensaje del mandatario se da bajo el envío de un submarino nuclear por parte de EE.UU.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que “el Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen“. Bajo su visión, el tráfico de cocaína colombiana hacia Venezuela está bajo el control de una organización denominada “la Junta del Narcotráfico“, cuyos líderes “viven en Europa y Medio Oriente“.

Fue en ese sentido que propuso a Washington y Caracas trabajar en conjunto para combatir el verdadero grupo criminal. Sin embargo, las declaraciones de Petro sobre el Cartel de los Soles no fueron bienvenidas en Estados Unidos, desde donde salieron fuertes críticas por parte del congresista republicano de origen cubano, Carlos A. Giménez.

“Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. No tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”, aseguró el legislador, adelantando posibles acciones en el Congreso contra el jefe de Estado colombiano.

Bajo esos dichos, el mandatario sudamericano utilizó de ejemplo al dictador nacional Augusto Pinochet para defenderse: “Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado“. Añadiendo de manera desafiante que “si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento“.

La última palabra en la interacción la terminó teniendo Giménez: “Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta Tierra es plano o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado“.

El submarino nuclear y crucero antimisiles enviados por EE.UU.

Estados Unidos envió una fuerza naval adicional al sur del mar Caribe como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga a lo largo de Latinoamérica, según reportó la agencia de noticias internacional Reuters.

El despliegue incluye buques, submarinos y miles de marines, apuntando directamente para cortar rutas clave del narcotráfico, sobre todo en aguas internacionales próximas a Venezuela.

Dos fuentes consultadas por el medio previamente mencionado indicaron que el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, arribarán a inicios de la próxima semana.

Las fuentes además reforzaron que “los recientes movimientos tienen por objeto hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de ‘organizaciones narcoterroristas’ especialmente designadas en la región“.