Secciones
Revista D Newsletters
País

Informe de inteligencia sobre militares extranjeros en Chile: los posibles vínculos con crimen organizado

El alto nivel de conocimiento en armas, explosivos y otras materias hace que el informe solicite un monitoreo constante a estas personas.

Patricio Torres
Patricio Torres

Durante el 2024 hasta junio de 2025, 45 personas con formación en fuerzas armadas o policiales de Venezuela, Colombia y República Dominicana ingresaron a Chile. Así lo dio a conocer un reciente informe de la Unidad de Coordinación Estratégica (UCE) de la Macrozona Norte, recogido por Informe Especial de TVN, que daba cuenta de la llegada de ex militares y ex policías extranjeros en el país.

La mayoría de dicha cifra corresponde a desertores de instituciones venezolanas, con 37 casos registrados, mientras que siete provienen de Colombia y solamente uno de República Dominicana.

Entre ellos además figuran antiguos integrantes de la guardia presidencial de Nicolás Maduro, de la división contra el crimen organizado y de unidades estratégicas de inteligencia, un alarmante antecedente debido a su nivel de preparación en armas y tácticas militares. Según el citado medio, solo uno del total solicitó asilo político: un ex integrante de la guardia presidencial bolivariana.

Si bien el reporte advierte que los ex uniformados podrían estar buscando rehacer sus vidas en Chile, también apunta a que otros de sus objetivos podría ser “formar parte de nuevos grupos u organizaciones criminales“.

Por ello, la UCE instó a mantener un monitoreo permanente de estas personas, considerando que poseen conocimiento avanzado en armas, explosivos y otras técnicas de compartimentaje útiles para operaciones criminales, como secuestros o extorsiones.

La preocupación del informe por los ex militares no es infundada. En diciembre de 2023, fue detenido en Chile Ansoni Morales Juárez, ex integrante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional venezolana, acusado de múltiples secuestros en diversas ciudades.

Detrás de dicha red estaría Adrián Gamez Espinol, alias El Turco, detenido en Estados Unidos y enfrentando un proceso de extradición al ser señalado como autor intelectual del secuestro con homicidio del ex teniente Ronald Ojeda.

Notas relacionadas

El conocimiento en disputa: lo que los programas dicen… y lo que callan
Opinión

El conocimiento en disputa: lo que los programas dicen… y lo que callan

Si no incorporamos el cambio climático, la biodiversidad, el envejecimiento y la dimensión cultural y democrática de la ciencia, seguiremos equiparando el conocimiento a un artículo transable, en lugar de reconocerlo como un bien público esencial para el desarrollo del país. El desafío del próximo gobierno será ensanchar esa mirada, entendiendo que la ciencia es también cultura, cohesión y soberanía democrática.

{title} Christian González-Billault