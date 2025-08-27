Estados Unidos impone aranceles del 50% a India como castigo por su comercio en Rusia: cómo afectará a la economía

La iniciativa apunta a industrias de alta empleabilidad, evitando sectores importantes para la economía de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con su amenaza de duplicar los aranceles a las importaciones de India al 50%, llegando a uno de los niveles más altos a lo largo del globo junto a Brasil.

La medida llega como castigo al país por importar petróleo ruso y ayudar al Kremlin a financiar su guerra con Ucrania, según justificó el líder republicano.

Esto ocurre solo unas semanas después de que Trump definiera un nuevo arancel base del 25% sobre productos indios, buscando desestabilizar a la quinta economía más grande del mundo.

La medida busca afectar a industrias indias de alta empleabilidad, eximiendo al mismo tiempo sectores estratégicos como la electrónica y los fármacos, ya que India es proveedora para Estados Unidos y el mundo de medicamentos genéricos baratos, como puede ser la amoxicilina y el omeprazol.

El principal sector de India que se verá afectado por los aranceles de Estados Unidos es la ropa y los textiles, siendo una industria que exporta casi 11.000 millones de dólares al año a tierras estadounidenses. Con un arancel efectivo que roza el 64%, una camisa india será sobrepasada ante sus competidores en Vietnam o Bangladesh.

Otras industrias apuntas son la de las Joyas —que vende 10.000 millones de dólares anuales a EE.UU.—, los Mariscos y Agricultura y los Componentes de Automoción. Respecto al último sector, México asoma como una alternativa de piezas para cajas de cambios y transmisiones, los productos más expuestos ante la decisión de la administración Trump.

Por su parte, India acusó al Gobierno estadounidense de penalizar injustamente al país, apuntando a otros países que también importan petróleo desde Rusia y que no han tenido que enfrentar tales gravámenes, siendo uno de esos casos China, que a su vez es el principal comprador.

Trump, en tanto, advirtió que otros países que caigan en la misma práctica podrían enfrentar pronto aranceles más altos.