Nuevo tiroteo en colegio de Estados Unidos: al menos tres personas fallecidas y 20 heridas

La policía aún no confirma la identidad del tirador pero tienen “un solo sospechoso”, un joven de unos 20 años.

Estados Unidos protagonizó una vez más un violento tiroteo, esta vez en un recinto católico en la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

Al menos tres personas fallecieron y cerca de 20 resultaron heridas en lo que afectó a la iglesia católica Annunciaton, que además alberga una escuela primaria. Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas fatales, mientras que el tirador habría sido neutralizado.

El hecho ocurrió luego de que el lunes haya sido el primer día de clases para los estudiantes de dicho establecimiento. “Me informaron sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré informando a medida que tengamos más información. La Oficina de Aprehensión Criminal y la Patrulla Estatal están en el lugar“, informó el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a lo ocurrido en Minneapolis a través de su plataforma Truth Social: “He recibido información completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para rezar por todos los involucrados!“.

Según reportes de la Casa Blanca, Trump conversó acerca de lo ocurrido con Walz para mantenerlo informado.

Según explicó a los medios de comunicación el jefe de policía Brian O’Hara, las investigaciones preliminares tienen “un solo sospechoso, un único tirador“, quien habría tenido consigo un rifle, una escopeta y una pistola. “Tiene unos 20 años y no tiene antecedentes penales conocidos. Estamos revisando la información que ha dejado para intentar determinar algún tipo de motivo”, afirmó.

Asimismo, O’Hara aseguró que desde la policía aseguran que “se quitó la vida en el estacionamiento” del centro religioso.

En lo que va de 2025, más de 140 tiroteos escolares han sido reportados en Estados Unidos solo en escuelas primarias y secundarias, según la base de datos K-12 School Shooting Database.