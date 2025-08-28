La insólita condena de Singapur para proveedores de vapeadores: arriesgan azotes

Por su parte, las multas van desde los 380 mil pesos chilenos hasta los 530 mil.

Con hasta 15 azotes con varas de caña y 20 años de cárcel Singapur castigará a los proveedores de vapeadores que contengan etomidato, una sustancia con efecto anestésico. Se trata de una medida que impulsa las políticas de 2018, cuando la ciudad-Estado prohibió vapear.

Los menores de 18 años que sean sorprendidos consumiendo vapeadores con etomidato recibirán multas de 500 dólares singapurenses (unos 380 mil pesos chilenos), mientras que los mayores de edad deberán abonar 700 dólares (530 mil pesos chilenos), según detallan medios locales como The Straits Times. A estos castigos se le añade una asistencia obligatoria a terapia de rehabilitación por hasta seis meses.

La decisión fue adoptada según autoridades tras notar un aumento en el consumo de estos cigarros electrónicos. El ministro del Interior, K. Shanmugam, el ministro de Salud, Ong Ye Kung, y el ministro de Educación, Desmond Lee, fueron los encargados de dar a conocer todas las medidas en una conferencia de prensa celebrada esta jornada.

A partir del 1 de septiembre, quienes importen estos vapeadores en Singapur arriesgan entre tres y 20 años de cárcel además de entre cinco y 15 azotes. Los condenados por vender o distribuir estos dispositivos, por su parte, se enfrentarán a entre dos y diez años de cárcel, además de recibir entre dos y cinco azotes.

“Los vapeadores se han convertido en una puerta de entrada para el abuso de sustancias más graves“, indicó Ong, quien además de ser ministro de Salud es también ministro coordinador de Políticas Sociales.

Desde 2018 vapear está prohibido en Singapur y, según indican las leyes actuales, poseer, usar o comprar vaporizadores conlleva una multa máxima de 2.000 dólares singapurenses (más de 1.550 dólares estadounidenses).

Según la Asociación Española de Pediatría, el etomidato, la sustancia en pugna dentro de los vapeadores, es un anestésico carboxilado derivado del imidazon que causa “un efecto mínimo sobre las funciones cardiaca y circulatoria”.