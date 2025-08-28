Lisa Cook contraataca a Donald Trump: gobernadora destituida de la Fed demanda a presidente

“Si se permite que ocurra, sería el primero de su tipo en la historia de la Junta”, profesa la acción judicial de Cook.

La disputa que mantiene Donald Trump con la Reserva Federal (Fed) se encuentra lejos de terminar luego de que Lisa Cook, la gobernadora de la Fed, presentara una demanda contra el mandatario en un intento por bloquear su decisión de despedirla del banco central estadounidense. La decisión que había adoptado Trump no tenía precedentes en el país norteamericano.

El recurso judicial presentado por la gobernadora fue llevado ante el tribunal de distrito federal de Washington DC y acusa que el líder republicano violó la ley al intentar destituirla de su cargo sin una razón válida. Trump había citado acusaciones contra Cook por presentar información fraudulenta en solicitudes de hipotecas.

“Este caso cuestiona el intento sin precedentes e ilegal del presidente Trump de destituir a la gobernadora Cook de su cargo, lo que, si se permite que ocurra, sería el primero de su tipo en la historia de la Junta“, escribió el abogado de la funcionaria de la Fed, Abbe Lowell, en la demanda.

Asimismo, la gobernadora de la Fed no ha sido acusada de ninguna infracción civil ni penal por parte del documento oficial de Trump. La misiva también nombra al presidente de la Fed, Jerome Powell, así como a la Junta de Gobernadores como acusados, aunque solo en la medida en que puedan “hacer efectivo” el despido de Cook.

“El presidente determinó que había motivos para destituir a un gobernador que fue acusado creíblemente de mentir en documentos financieros de un puesto altamente sensible que supervisa instituciones financieras”, aseguró el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, según recogió CNBC.

La disputa entre Cook y Trump se da en medio de un tenso momento para la Fed, luego de los múltiples ataques del republicano contra Powell para que baje la tasa de interés, haciendo tambalear la naturaleza independiente que tiene la organización del Poder Ejecutivo.