“El daño que ha causado es incalculable”: la amenaza de demanda de Trump contra el presidente de la Reserva Federal

Este nuevo episodio evidencia las diferencias y la rivalidad que mantiene el mandatario con Jerome Power.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue un paso más allá en su crítica al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, advirtiendo que se encuentra considerando presentar una demanda en su contra debido a su “incompetencia” en la gestión de la construcción de la sede del organismo que lidera.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario volvió a referirse al presidente de la Fed como “tardón“, el apodo que le ha dado cada vez que se refiere a su gestión, solicitándole “bajar la tasa ahora mismo“. Asimismo, también envió un recado a quien fuera su secretario del Tesoro durante su primer mandato presidencial, Steven Mnuchin, a quien señaló como responsable de haberle recomendado a Powell.

“El daño que ha causado por estar siempre demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía está tan bien que hemos superado a Powell y a la complaciente Junta (de la Fed)”, indicó el líder republicano en su escrito.

Posteriormente, Trump realizó su advertencia con quien ha tenido diferencias rencillas desde su regreso a la Casa Blanca: “Sin embargo, estoy considerando permitir que se lleve a cabo una demanda importante contra Powell por el horrible y extremadamente incompetente trabajo que ha realizado en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal”.

Según Trump, los trabajos de renovación superan los 3.000 millones de dólares “por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares“.

Dichas cifras ya habían causado conflicto entre ambos líderes, en medio de una visita que hizo Trump a las obras a finales de julio. Powell, por su parte, apuntó a que esos 3.000 millones de dólares consideran un tercer edificio que había sido construido hace cinco años atrás.

En ocasiones anteriores, Trump también se había referido al presidente de la Fed como “demasiado estúpido y político” para ostentar el cargo. Con las tasas de interés como otro foco de roce entre ambos, la relación pareciera ir desgastándose cada vez más.